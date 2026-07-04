بحث الخطة الخاصة لتشييع الامام الشهيد في النجف الاشرف بحضور السفير الايراني

وافادت وكالة أنباء مهر، عقدت اللجنة الخاصة لإعداد مراسم تشييع جثمان المرجع الديني الأعلى السيد الشهيد الإمام الخامنئي (رض) اجتماعًا شاملًا في قصر الثقافة بمحافظة النجف الأشرف، بهدف استعراض الترتيبات النهائية والخطط التنظيمية الخاصة بإقامة مراسم التشييع في المجالات الأمنية والخدمية والإدارية.

وحضر الاجتماع كل من إحسان العوضي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الجنائز ورئيس مكتب رئيس الوزراء العراقي، ويوسف كناوي، محافظ النجف الأشرف، ومحمد كاظم آل صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وعبد العزيز المحمداوي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الجنائز في قوات الحشد الشعبي ورئيس قيادة قوات الحشد الشعبي، وياسر العيساوي، نائب رئيس الأركان للشؤون العملياتية، وعلي الزيدي، مدير الإدارة العامة للأمن والتنظيم في قوات الحشد الشعبي، واللواء قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، والعميد محمد جابر الفتلاوي، قائد شرطة النجف الأشرف.

كما حضر الاجتماع عدد من قادة قوات الحشد الشعبي، ومسؤولون أمنيون وإداريون، ومديرو مؤسسات خدمية، وأعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف، وممثلون عن جهات مساندة.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والخدمية والتنفيذية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وآخر المستجدات بشأن الخطط الخاصة بتنظيم حركة الزوار، وضمان أمن الطرق والمحاور، وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية والإعلامية التي تليق بمراسم بهذا الحجم.

ومن المقرر إقامة مراسم تشييع جثمان القائد الجليل للعالم الإسلامي، آية الله الخامنئي، رضي الله عنه، يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، بحضور الشعب العراقي الكريم.