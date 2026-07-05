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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٠٦ م

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني:

المشاركون في مراسم تشييع قائد إيران الشهيد يرفعون شعارَي المقاومة والثار لدم القائد

المشاركون في مراسم تشييع قائد إيران الشهيد يرفعون شعارَي المقاومة والثار لدم القائد

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجماهير المشاركة في مراسم وداع وتشييع قائد إيران الشهيد ترفع شعارين رئيسيين هما مواصلة المقاومة في مواجهة الأعداء والثأر لدم القائد الشهيد، مشدداً على أن الحشود المليونية بعثت برسالة واضحة إلى خصوم إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان، إن الشعب الإيراني الذي يشارك في مراسم وداع وتشييع قائده الشهيد، يهتف بشعارين أساسيين: «المقاومة في مواجهة الأعداء» و**"الثأر لدم قائد إيران الشهيد"

وأضاف البيان، مخاطباً خصوم إيران: وجّهوا أنظاركم إلى إيران خلال هذه الأيام. هذه هي إيران التي ظننتم أنكم قادرون على إسقاطها في غضون أيام قليلة.

وأشار المجلس إلى أن «هذا البحر البشري الهادر، وهو يودّع قائده ويشيّعه، يرفع اليوم هذين الشعارين، في رسالة تؤكد تمسك الشعب الإيراني بخيار المقاومة وإصراره على الثأر لدم قائده الشهيد».

رمز الخبر 1972059
محمدرضا غفاری

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