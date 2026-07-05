الشيخ قاسم: الامام الشهيد ثار من اجل الاسلام والامة والانسانية

وأفادت وكالة مهر للأنراء، انه أصدر الشيخ "قاسم" بيانا رثى فيه القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (قدس سره الشريف).

و جاء في نص بيان آية الله الشيخ عيسى قاسم: تودع الجماهير الملايينية الإسلامية العالِم الفقيه الكبير والثائر العظيم من أجل الإسلام والأمة والإنسانية والسياسي الخبير والقائد المخلص الحكيم والعبد الصادق في عبوديته للرب الجليل والإله الحق تبارك وتعالى، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره وأعلى الله مقامه).

وتابع البیان: لقد أعطت قيادة رجلي الآخرة السيد روح الله الخميني والسيد علي الخامنئي كل العالم أن فتحت عليه أبواب الخير كله وأغلقت عنه أبواب الشر، فهل يأخذ العالم بهذه النعمة الكبرى الخالدة؟

واکد المرجع الديني البحريني في البیان:رعى الله سيرة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران والمقاومة الإسلامية والأمة المؤمنة كلها على طريق الإسلام والإيمان وأمد الجميع بالنصر العزيز القريب الدائم.

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