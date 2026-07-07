الخارجية الايرانية: تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز مخزية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في منشور على منصة اكس فجر الثلاثاء، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن الوضع في مضيق هرمز: "إن تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز مخزية، وهي، من حيث تحريف الحقائق والتلاعب بالألفاظ، تُذكّر بشخصية "مفيستوفلس" في مسرحية "فاوست" لغوته".
وأضاف: "يجب محاسبة ألمانيا بالكامل على تواطئها في العدوان العسكري على إيران، ودفع تعويضات عن أفعالها غير القانونية والإجرامية".
وأكد بقائي قائلاً: "لا يمكن لهذه الأنواع من الإجراءات أن تعفي النظام الحاكم في برلين من مسؤوليته عن المشاركة في حرب غير شرعية وارتكاب جرائم حرب ضد الإيرانيين".
انتهى
وصف المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسماعيل بقائي تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز بأنها مخزية، ومحاولة لقلب الحقائق.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في منشور على منصة اكس فجر الثلاثاء، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن الوضع في مضيق هرمز: "إن تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز مخزية، وهي، من حيث تحريف الحقائق والتلاعب بالألفاظ، تُذكّر بشخصية "مفيستوفلس" في مسرحية "فاوست" لغوته".
رمز الخبر 1972108
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