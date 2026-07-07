إيجئي: سأواصل أداء مهام السلطة القضائية بكل طاقتي وفق توجيهات قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، أنه سيبذل كل ما في وسعه لإنجاز المسؤوليات الموكلة إليه بأفضل وجه، مؤكداً التزامه بتنفيذ توجيهات وتوصيات قائد الثورة الإسلامية وجعلها منهجاً دائماً لعمله وعمل جميع منتسبي السلطة القضائية.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها إيجئي إلى قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، رداً على قرار تمديد تكليفه برئاسة السلطة القضائية.

واستهل إيجئي رسالته بتقديم التعازي مجدداً باستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء، وكذلك باستشهاد قائد الثورة الراحل وأفراد عائلته وسائر مرافقيه، معرباً عن شكره لقائد الثورة على تجديد الثقة به وإعادة تعيينه رئيساً للسلطة القضائية.

وقال: «أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مولانا صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) طالباً العون والتوفيق لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة».

وأضاف: «بعون الله تعالى، سأبذل كل جهدي لإنجاز المهام الموكلة إليّ على أكمل وجه، وستبقى توجيهات وتوصيات ومطالب الإمام الشهيد، إلى جانب الملاحظات القيّمة التي تفضلتم بها خلال أسبوع السلطة القضائية لهذا العام، نبراساً لعملي ولعمل زملائي في السلطة القضائية».

كما أعرب رئيس السلطة القضائية عن أمله في مواصلة الاستفادة من دعاء قائد الثورة وتوجيهاته، بما يسهم في الارتقاء بأداء المؤسسة القضائية وتعزيز رسالتها في خدمة العدالة والمجتمع.