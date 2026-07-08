النائب الأول للرئيس الإيراني يشكر العراق على استضافته مراسم تشييع الإمام الشهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الوطنية لمراسم وداع تشييع الإمام الشهيد، أعرب في منشور له على منصة «إكس» عن تقديره للشعب والحكومة العراقية، معتبراً أن التشييع المهيب لجثمان الإمام الشهيد في النجف وكربلاء يجسد عمق الروابط الثقافية والعقائدية المشتركة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وجاء في نص رسالة عارف: إن التشييع الحماسي للجثمان الطاهر للإمام الشهيد في النجف وكربلاء يمثل رمزاً مشرقاً للأخوة والاشتراكات الثقافية والعقائدية العميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

أتقدم من صميم القلب بالشكر والتقدير إلى المراجع العظام، والعلماء، والعشائر الغيورة، والمجموعات والتشكيلات الشعبية، والحكومة العراقية المحترمة على هذه الاستضافة المهيبة. إن هذا الرباط المقدس لا يمكن أن ينفصم.

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