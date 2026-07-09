هجمات الجيش بالطائرات المسيرة على القواعد والمراكز الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة مستمرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه عقب عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي على مناطق من البلاد ووحدات الجيش الإيراني، ورداً على تلك الجريمة، قامت، قبل ساعات، وفي استمرار لهجمات الجيش الإيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة، قوات الجيش باستهداف نظام "باتريوت" الدفاعي في الكويت، والهوائيات الفضائية (موقع الإنذار المبكر) في قطر، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في البحرين، بكميات كبيرة من أنواع الطائرات المسيرة الانتحارية التابعة للجيش الإيراني.

وبحسب هذا التقرير، أكد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (دام ظله)، وبكل اقتدار، لن تسمح تحت أي ظرف بتحقيق أهداف وأحلام الرئيس الأمريكي الأحمق، وستدافع عن المُثل العليا للثورة الإسلامية حتى النصر النهائي.

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