استدعاء سفير بريطانيا إلى وزارة الخارجية احتجاجاً على اتهاماتها ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، عقب تكرار المسؤولين البريطانيين للاتهامات الواهية والتي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران من قبل مساعد الوزير ومدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، وتم إبلاغه بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاحتجاجي إزاء النهج غير اللائق للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني.

قام علي رضا يوسفي، مساعد الوزير ومدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية، بتسليم مذكرة خطية من الوزارة احتجاجاً على الادعاءات التي لا أساس لها والصادرة عن المسؤولين البريطانيين حول مزاعم قيام إيران بتنفيذ إجراءات ضد الأمن في بريطانيا، وأشار إلى أن "هذا النوع من الاتهامات ليس سوى تهرب من تحمل المسؤولية عن السلوكيات التخريبية والمخالفة للقانون الدولي، وخاصة التواطؤ مع أمريكا والكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم البشعة وزعزعة أمن منطقة غرب آسيا، وكذلك استضافة الشبكات الإرهابية المعادية لإيران".

ونصح مدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الحكومة البريطانية، بدلاً من طرح اتهامات سخيفة ومفبركة ضد إيران، بتعديل سلوكها تجاه الشعب الإيراني، والكف عن استضافة ودعم الشبكات والأفراد الإرهابيين والمحرضين على العنف، والتوقف عن الدعم الشامل لنظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي، الذي يُعد أكبر تهديد أمني للسلام والأمن العالميين.

كما تم التأكيد على أن استمرار استضافة بريطانيا للشبكات الإرهابية التي تمول وتوجه من قبل نظام الفصل العنصري والكيان الصهيوني المزيف، والتي يتمثل دورها الرئيسي في تحريض العنف والإرهاب، يشكل انتهاكاً للالتزامات القانونية الدولية للحكومة البريطانية فيما يتعلق بالامتناع عن دعم الإرهاب، ويجب وقف ذلك في أقرب وقت ممكن.

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