آخر تطورات تصنيف الجامعات الإيرانية في ثلاثة تصنيفات عالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، تعتمد أنظمة التصنيف العالمية معايير ومؤشرات خاصة لتقييم أفضل الجامعات، وتصدر تقاريرها السنوية عادة في منتصف العام الميلادي.

ويتناول هذا التقرير نتائج ثلاثة تصنيفات عالمية أعلنت نتائجها حتى الآن، وهي تصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026، وتصنيف QS، وتصنيف U.S. News & World Report.

90 جامعة إيرانية ضمن أفضل جامعات آسيا في تصنيف التايمز

يقيم تصنيف التايمز للتعليم العالي الجامعات استنادًا إلى خمسة معايير رئيسية هي: التعليم، والبحث العلمي، والاستشهادات العلمية، والدخل من الصناعة، والانفتاح الدولي.

وفي نسخة عام 2026 من تصنيف جامعات آسيا، أدرجت 90 جامعة إيرانية ضمن أفضل الجامعات الآسيوية، من بين 1405 جامعات شملها التصنيف.

وتصدرت الجامعات الإيرانية في هذا التصنيف:

جامعة شريف الصناعية: المرتبة 76.

جامعة أمير كبير الصناعية: المرتبة 79.

جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا: المرتبة 87.

جامعة طهران للعلوم الطبية: المرتبة 111.

جامعة طهران: المرتبة 120.

جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية: المرتبة 131.

جامعة أصفهان الصناعية: المرتبة 137.

جامعة تربية مدرس: المرتبة 162.

جامعة شيراز الصناعية: المرتبة 166.

جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية: المرتبة 172.

كما جاءت في المراتب التالية:

جامعة تبريز: المرتبة 180.

جامعة تبريز للعلوم الطبية: المرتبة 186.

جامعة شيراز للعلوم الطبية: المرتبة 191.

جامعة أصفهان للعلوم الطبية: المرتبة 195.