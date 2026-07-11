وزير الداخلية الايراني يعرف عن تقديره لنظيره العراقي ازاء ترتيبات تشييع الامام الشهيد

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص رسالة وزير الداخلية إسكندر مومني ما يلي: السيد حسين العوضي معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق

السلام عليكم

أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لمعاليكم، ولحكومة وشعب العراق العظيم، على ترسيخ الأمن والترتيبات التي أُقيمت لحضور شعب العراق الكريم، وعلى مشاعر الأخوة التي عبّروا عنها في مراسم استقبال وتشييع وتوديع قائدنا الشهيد.

عزز هذه المراسم روح التضامن والتعاون في أوقات الشدة والمحن، وأظهر للعالم أجمع عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تجمعنا، والمستمدة من نهج الإمام الحسين (عليه السلام).

لن ينسى شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الحدث، فقد ترك صفحةً هامةً في تاريخ العلاقات بين البلدين. وكما كان قائدنا الشهيد يؤكد دائمًا، يجب أن تسود روح الأخوة والتضامن بين شعبي وحكومتي إيران والعراق.

أدعو الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بالصحة والعافية، وأن يوفق وينصر شعب وحكومة الجمهورية العراقية الشقيقة.