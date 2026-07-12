ايران وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في المنظمات الاسلامية لدعم المرأة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في إطار استكمال الاجتماعات الثنائية للوفد الإيراني على هامش الدورة التاسعة لاجتماع وزراء شؤون المرأة في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، التقى السيناتور أعظم نذير تارر، وزير العدل وحقوق الإنسان الباكستاني، بالسيدة زهرا بهروزآذر، مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة.

وحضر هذا اللقاء عدد من مسؤولي وزارة حقوق الإنسان الباكستانية، وأعضاء وفد معاونية رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، وكذلك السيد رضا أميري مقدم، سفير إيران في إسلام آباد.

وفي بداية اللقاء، أعرب الوزير الباكستاني عن تضامنه مع الشعب الإيراني، وخصّ بالتعزية بمناسبة استشهاد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، القائد الشهيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "إن دعم إيران ومساعي باكستان للمساعدة في تحقيق السلام ينبع من عمق الصداقة والجوار بين البلدين، وتعتبر باكستان ذلك جزءاً من واجباتها الأخلاقية والإنسانية".

ومع تذكيره بالأحداث المؤسفة الناجمة عن العدوان على إيران، ومنها استشهاد تلامذة مدرسة ميناب، أضاف: "لقد وقفت باكستان إلى جانب إيران سواء في الحرب التي استمرت ١٢ يوماً أو في الحرب الأخيرة، وأدانت هذه الهجمات بشدة".

وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان الباكستاني بإنجازات إيران في مجال تمكين المرأة، وأكد قائلاً: "نفتخر بالسجل التاريخي المشرق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن عازمون على توسيع التعاون الثنائي، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات الإيرانية".

واعتبر دور إيران مهماً في تعزيز أهداف منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بدعم المرأة ومعالجة التحديات المشتركة، وأضاف: "يجب أن نقف معاً لمواجهة التصورات المغرضة لوسائل الإعلام الغربية حول وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية".

ودعا أعظم نذير تارر إلى تعاون وثيق بين إيران وباكستان لإيصال صوت النساء المظلومات والرازحات تحت الاحتلال إلى المجتمع الدولي، من فلسطين وغزة إلى أفغانستان وكشمير.

من جانبها، أشادت مساعدة رئيس الجمهورية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة بالدعم المستمر لحكومة وشعب باكستان لإيران خلال أيام الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية، وقالت: "يسعى الغربيون دائماً إلى بث الكراهية ضد الدول الإسلامية وعكس صورة سلبية عن المرأة المسلمة، لذا نحن بحاجة إلى استراتيجية مشتركة ومنسقة لاستعادة مكانة المرأة في العالم الإسلامي".

واستعرضت زهرا بهروزآذر إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المجتمع النسائي وتعزيز قدراتهن وإمكانياتهن في مختلف المجالات، وقالت: "تشهد إيران الإسلامية اليوم مشاركة عالية للنساء والفتيات في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية".

ومع طرحها المقترح الإيراني لتشكيل شبكة من النساء الناشطات في مجال الاغاثة في الهلال الأحمر، أعلنت استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الوثيق مع باكستان وسائر أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف المشتركة.

يذكر أن الاجتماع الافتتاحي والفني للدورة التاسعة للوزيرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، افتتح صباح اليوم بمشاركة الوفد الإيراني ووزراء وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في إسلام آباد.

وسيُعقد الاجتماع الرئيسي للوزيرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي غداً الاثنين، بمشاركة شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان.