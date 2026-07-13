وزير النفط: طهران وموسكو تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاقية تجارة الغاز

وقال الوزير باك نجاد، اليوم الاثنين، على هامش لقائه مع وزير الطاقة الروسي "سيرغي تسيبيليوف" في طهران: "في هذا اللقاء، تم استعراض مسار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الدورة التاسعة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، التي عُقدت في شهر فبراير الماضي ، وتم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ البنود الـ 146 المتفق عليها بين البلدين".

وأضاف: "كان تطوير التعاون في مجال الطاقة من أهم محاور المحادثات. وتم بحث موضوع استثمار الشركات الروسية في حقول النفط والغاز الإيرانية، وتم وضع حلول لبعض المشاكل القائمة، وقد جرى وضعها قيد التنفيذ".

تسريع تنفيذ اتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا

من جانبه، أعلن سيرغي تسيبيليوف، وزير الطاقة الروسي، عن اتفاق طهران وموسكو على تسريع إزالة العقبات التي تواجه تعاون الشركات في البلدين، وقال: "على الرغم من الظروف الخاصة والتطورات الأخيرة، فقد كانت نتائج التعاون المشترك في مجال الطاقة مرضية".

وأضاف: "اتفقنا على متابعة وحل جميع المسائل والاستفسارات التي تطرحها الشركات الإيرانية والروسية في أقصر وقت ممكن".

وأعرب تسيبيليوف عن أمله في أن يقوم وزير النفط الإيراني بزيارة إلى موسكو في المستقبل القريب، وذلك لاستمرار مسار التعاون بوتيرة أسرع.