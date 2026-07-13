ايران وروسيا يؤكدان على تطوير التعاون في مجال ربط شبكات الكهرباء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التقى عباس علي آبادي، وزير الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيرغي تسيليف، وزير الطاقة في الاتحاد الروسي، بعد ظهر اليوم الاثنين بطهران.

وتناول الاجتماع تطوير التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما في إطار اتفاقيات "خارطة طريق" التعاون الكهربائي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تفاصيل التعاون في مجال استيراد وتصدير المعدات، وخاصة معدات صناعة الكهرباء، ضمن أبرز محاور النقاش.

كما تم بحث الظروف الاقتصادية والسياسية لتنفيذ مشروع ربط شبكتي الكهرباء الإيرانية والروسية عبر جمهورية أذربيجان، وذلك في ضوء نتائج الدراسات الاقتصادية التي أجرتها شركة "مونينكو" عام 2019، وضرورة تشكيل فريق عمل ثلاثي بين وزراء الطاقة في الدول الثلاث، بهدف توفير إمكانية نقل كمية محدودة من الكهرباء من جنوب روسيا، خاصة خلال فصل الصيف، إذا ما توفرت الظروف المناسبة.

وشملت المباحثات تنفيذ خارطة طريق التعاون العلمي والتقني في مجال الكهرباء، وتم التركيز على نقل تكنولوجيا التوربينات الغازية، وتوطين إنتاج المكونات، وإنشاء خطوط نقل كهربائية بجهد 765 كيلوفولت، وتطوير شبكة الكهرباء لتصبح ذكية، وتوفير معدات الجهد العالي، وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية بهدف الإنتاج المشترك، وإطلاق سوق للكربون لإدارة تغير المناخ.

وأعرب وزير الطاقة عباس علي آبادي عن تقديره لحضور وزير الطاقة الروسي ومشاركته في مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد، قائلاً: "تكمن أهمية هذا الاجتماع في التعاون الاستراتيجي والواسع النطاق بين إيران وروسيا في مجالات الربط الكهربائي، وتوفير المعدات اللازمة لصناعة الكهرباء، والطاقات المتجددة، والطاقات التقليدية".

وأضاف: "فيما يتعلق بمحطة سيريك المشتركة لتوليد الطاقة، فقد تقرر استمرار التعاون بين الشركات المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع، وستدعم الحكومتان استمرار هذا التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأشار وزير الطاقة إلى تشكيل فريق العمل الإيراني الروسي المشترك كأحد أهم إنجازات هذا الاجتماع، قائلاً: "سيمهد هذا الفريق الطريق أمام تطوير مشاريع مشتركة، بما في ذلك ربط شبكتي الكهرباء في البلدين".

كما تطرق علي آبادي إلى خطط الحكومة الايرانية في مجال تخزين الطاقة، مضيفا: "في الماضي، كان تخزين الطاقة يتم بشكل رئيسي عبر محطات الطاقة الكهرومائية، أما اليوم، فإن تطوير أنظمة التخزين على مختلف المستويات، من المنزلية إلى الصناعية، بات على جدول الأعمال، وسيستمر التعاون بين إيران وروسيا في هذا المجال".

استمرار مشروع تنفيذ محطة سيريك المشتركة لتوليد الطاقة

عل هامش هذا الاجتماع صرح وزير الطاقة الروسي عن اتفاق الجانبين على تشكيل فريق عمل مشترك بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص بهدف تسريع تنفيذ الاتفاقيات، مشيرًا إلى المناقشات التي جرت في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء ونقلها.

وقال سيرغي تسيلييف بشأن محطة سيريك لتوليد الطاقة قائلًا: "على الرغم من أن بعض المسائل لا تزال بحاجة إلى دراسة، إلا أنه يتعين على الشركتين المسؤولتين عن تنفيذ هذا المشروع مواصلة تعاونهما وفقًا لأحكام العقد، ونأمل أن يساهم تعاون الوزارتين في تذليل التحديات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع".