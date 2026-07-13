بزشكيان: إيران وروسيا شريكان استراتيجيان وصديقان يثقان ببعضهما

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان عصر اليوم الاثنين، صرّح مسعود بزشكيان، خلال لقائه مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفليف، مشيرًا إلى المستوى الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وموسكو والاتفاقيات الواسعة النطاق بين البلدين: "إن وجودكم في إيران ومشاوراتكم مع سلطات بلادنا يدل على العزم الجاد والإرادة القوية لدى الجانبين لتنفيذ الاتفاقيات، ومن المتوقع أن تنتقل هذه الاتفاقيات من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

ولفت رئيس الجمهورية إلى الإمكانات الواسعة للتعاون في مجالات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والتجارة في السلع الأساسية وتطوير ممرات العبور وغيرها من المجالات الاقتصادية بين إيران وروسيا؛ مؤكدا أنه في ظل الإرادة والدافع المتوافرين على أعلى المستويات في البلدين، بما في ذلك من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتوسيع التعاون، فإنه ليس من المناسب أن يواجه تنفيذ المشاريع المشتركة أي بطء.

وأشار إلى الإمكانات المتاحة في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها مجموعة الـ"بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وآليات التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين؛ مؤكدا أن هناك مجالات متنوعة وقيّمة لتطوير العلاقات وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، ينبغي الإفادة منها على النحو الأمثل.

وأكد الرئيس "بزشكيان" على الاهتمام الدائم لقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع روسيا، مشددا على أن تعزيز العلاقات مع روسيا كان دائما موضع تأكيد القائد الشهيد للثورة الإسلامية وكذلك القائد الحالي للثورة الإسلامية، وأن هذا النهج سيستمر متابعته بجدية.

ولفت رئيس الجمهورية إلى السياسات الأحادية واستخدام الضغوط والعقوبات لإخضاع الدول المستقلة؛ قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وسائر الدول المستقلة في العالم ترفض الأحادية ومحاولات فرض الإرادة على الشعوب الأخرى، وإن التعاون العلمي والصناعي والاقتصادي والتنفيذي في مواجهة الأحاديين والمستكبرين يمكن أن يحيّد آثار الضغوط والعقوبات، ويمهد لقيام نظام أكثر عدالة في العلاقات الدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير الطاقة الروسي عن سعادته بلقاء الرئيس "بزشكيان"، ونقل إليه تحيات الرئيس الروسي الحارة، كما قدم تقريرا عن زيارته إلى طهران واللقاءات التي أجراها مع وزيري النفط والطاقة الإيرانيين.

وأكد "تسيفيليف" العزم الجاد لدى موسكو على تنفيذ الاتفاقات المشتركة؛ معلنا تشكيل فرق عمل متخصصة لكل مشروع، وقال: إن هدفنا هو تحقيق نتائج ملموسة وعملية من التعاون المشترك، بما يبرهن أن إيران وروسيا تسيران في المسار الصحيح لتطوير علاقاتهما الستراتيجية.

وأشار إلى النظرة الإيجابية لدى الرأي العام والمسؤولين في روسيا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدا أن المواقف المستقلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصمودها في مواجهة الضغوط الخارجية تحظى بالاحترام في روسيا، وأننا نفتخر بوجود أصدقاء موثوقين مثل إيران.

وشدد وزير الطاقة الروسي على أنه، كما صمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الضغوط، فإن روسيا أيضا لن ترضخ أبدا للسياسات القائمة على منطق القوة.