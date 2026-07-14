أكسيوس يكشف خطة أميركية لاستكمال مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي برعاية “ترامب” والراحل “غراهام”

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكر الموقع أن غراهام كان يعتزم زيارة السعودية خلال الأسابيع المقبلة، وعمل في أيامه الأخيرة على وضع أسس مبادرة سياسية تستهدف الدفع باتجاه اتفاق تطبيع، عبر تحركات دبلوماسية وضغوط سياسية يُفترض إطلاقها بعد انتخابات حكومة الاحتلال المقررة في أكتوبر المقبل، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بهدف إتمام الاتفاق قبل مباشرة الكونغرس الجديد مهامه في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن الخطة كانت تراهن على استثمار التطورات الإقليمية، بما فيها الحرب الأميركية على إيران والتوتر في مضيق هرمز، لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتمرير الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أشار “أكسيوس” إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، خلال اتصال أجراه معهم في ظل العدوان على إيران، بأنه يتوقع منهم إقامة علاقات علنية مع كيان الاحتلال فور التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وأكد الموقع أن الضغوط الأميركية تركزت بصورة رئيسية على السعودية، في إطار مساعٍ تقودها واشنطن لدفع الرياض إلى واجهة مسار التطبيع، ضمن مشروع أميركي لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي بما يخدم أمن ومصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي.