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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٠:١٣ ص

الصين وباكستان تطلبان وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا

الصين وباكستان تطلبان وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا

دعت الصين جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن الصين وباكستان تطالبان بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا.

ووفقاً لبيان الوزارة، طلب وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها وتنفيذ مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية الصيني قد أكد في وقت سابق، خلال لقائه مع نظيره السعودي، دعم بلاده لاستمرار مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ودعا إلى توافق شامل بين البلدين يكون مقبولاً لجميع دول المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972352

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