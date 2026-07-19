عراقجي: العلاقات بين ايران والعراق راسخة واستراتيجية ومبنية على روابط تاريخية وثقافية ودينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي جرى مساء السبت، ناقش عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع فؤاد حسين، وزير خارجية الجمهورية العراقية، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية في أعقاب العدوان العسكري الأمريكي على ايران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، وردّ إيران على هذه الأعمال.



وفي هذا الاتصال، اعتبر عراقجي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العراقية بانها علاقات راسخة واستراتيجية، تقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة، وعلى المصالح المشتركة للبلدين.



وأكد على ضرورة عدم المساس بهذه العلاقات القيّمة بتصريحات شخصية وغير رسمية، وشدد على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وقال: ان ايران تؤكد على مواصلة تطوير العلاقات مع حكومة وشعب العراق.



واستعرض الجانبان أيضاً أبعاد التطورات الحالية وعواقبها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكدا على أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.



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