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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٤٣ م

مسؤول: الحدود الإيرانية جاهزة لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

مسؤول: الحدود الإيرانية جاهزة لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية "علي أكبر بورجمشيديان"، أن حدود مهران وخسروي وباشماق وتمرجين (غربي البلاد) جاهزة بالكامل لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً عدم وجود أي عوائق تذكر قد تعرقل توافد الزوار على المراسم، ومشيراً إلى أن بإمكانهم التوجه إلى المنافذ الحدودية بكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية اليوم الأحد على هامش المؤتمر السادس للصحة في الأربعين، بأن هذه الحدود مستعدة لاستقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)، مؤكداً عدم وجود أي عوائق تذكر في هذه المنافذ الحدودية.

وأضاف بورجمشيديان: إن بعض هذه الحدود كانت قد تعرضت لتهديدات خلال حرب رمضان (العدوان الصهيو-أمريكي على إيران)، ولكن بفضل الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية، لم تعد هناك أية مشكلة خاصة يمكن أن تعطل تدفق الزوار على مسيرة الأربعين.

وتابع المسؤول الإيراني: من المحتمل وجود بعض الصعوبات الطفيفة، إلا أنه سيتم التعامل معها وحلها خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة من قبل المسؤولين والجهات المختصة.

رمز الخبر 1972402

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