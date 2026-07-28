وزیرا خارجية ايران واليابان يناقشان احدث الاوضاع في مننطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوشيميتسو موتيغي، وزير خارجية اليابان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الراهن.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، شرح وزير خارجية إيران لنظيره الياباني آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدبلوماسية الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.

وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك للقضاء على حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز، والناجمة عن الأعمال العدوانية للولايات المتحدة.

كما تبادل وزيرا خارجية إيران واليابان وجهات النظر حول متابعة بعض القضايا القنصلية.

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