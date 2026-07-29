لأول مرة منذ انطلاق التصنيف.. إيران خارج قائمة «تايمز» للجامعات ذات التأثير لعام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء أطلقت مؤسسة تايمز للتعليم العالي هذا التصنيف لأول مرة عام 2019، ويعتمد على تقييم أداء الجامعات وفق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة (SDGs).

وأوضحت المؤسسة أن التصنيف يُعرف حالياً باسم «تصنيف أثر الاستدامة في التعليم العالي»، وكان يُعرف سابقاً باسم «تصنيف التأثير»، وهو التصنيف العالمي الوحيد الذي يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وشمل تصنيف عام 2026 تقييم 1646 جامعة من 116 دولة وإقليماً، موزعة على 17 جدولاً لأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التصنيف العام.

ويُعد غياب إيران عن التصنيف لافتاً، إذ شاركت الجمهورية الإسلامية منذ انطلاق هذا النظام التصنيفي عام 2019، وحققت جامعاتها مراكز متقدمة عالمياً في عدد من أهداف التنمية المستدامة.

وتُظهر المقارنة بين قائمتي عامي 2025 و2026 حذف اسم إيران من التصنيف الجديد، في حين كانت حاضرة في نسخة عام 2025.

وكان تصنيف تايمز للجامعات ذات التأثير لعام 2025 قد ضم 2526 جامعة من 130 دولة ومنطقة، من بينها 34 جامعة إيرانية.







