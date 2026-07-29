عراقجي: على أوكرانيا تحمّل مسؤولية الهجوم الإجرامي على السفينة التجارية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء شدد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن النظام الأوكراني يجب أن يتحمل بشكل صريح المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير القانوني والإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالسفينة التجارية الإيرانية.