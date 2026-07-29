وأفادت وكالة مهر للأنباء شدد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن النظام الأوكراني يجب أن يتحمل بشكل صريح المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير القانوني والإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالسفينة التجارية الإيرانية.
عراقجي: على أوكرانيا تحمّل مسؤولية الهجوم الإجرامي على السفينة التجارية الإيرانية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن تصريحات الرئيس الأوكراني التي أقرّ فيها بمسؤولية بلاده عن استهداف السفينة التجارية الإيرانية، تُسقط أي ادعاء بأن الهجوم كان غير مقصود.
رمز الخبر 1972693
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