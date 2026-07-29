دعم الاتحاد الأوروبي لمخالفة الموظفين الفرنسيين يتعارض مع اتفاقية فيينا 1961

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيدة كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تبادلا وجهات النظر خلال اتصال هاتفي حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وخلال هذا الاتصال، تم تبادل الآراء بشأن آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث شرح وزير الخارجية الإيراني مواقف بلاده وملاحظاتها بشأن الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك المشاورات الجارية مع سلطنة عُمان.

كما رفض وزير الخارجية الإيراني البيان التدخلي للاتحاد الأوروبي بشأن الموظفين الفرنسيين المخالفين في طهران، مشيراً إلى أن "دعم الاتحاد الأوروبي لمخالفة الموظفين الفرنسيين العاملين في سفارة هذا البلد في طهران، يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي معرض إشارته إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزير خارجية أوكرانيا، وتأكيد الأخير على أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير متعمد، شدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "في ضوء التصريحات الصريحة للرئيس الأوكراني بقبوله مسؤولية الاعتداء على السفينة التجارية الإيرانية، فإن ادعاء عدم التعمد في هذا الهجوم غير مقبول، وعلى النظام الأوكراني أن يقبل صراحة مسؤوليته عن هذا العمل غير القانوني والإجرامي، الذي أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين إيرانيين وتدمير سفينة تجارية إيرانية".

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