استقبال جثمان الطيار الشهيد البطل لطائرة سوخوي 24 في قاعدة شيراز الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أُقيمت مراسم استقبال الجثمان الطاهر للطيار الشهيد البطل العميد ثان مجيد كاظمي، أحد الطيارين الأبطال لطائرة سوخوي 24 المقاتلة، في قاعدة "الشهيد دوران" الجوية بحضور عائلته الكريمة ، والعميد ثان أفشين سوريائي، قائد قاعدة "الشهيد دوران" الجوية، والعميد ثان محسن حيدريان، رئيس قسم التفتيش والسلامة في القوات الجوية للجيش، ومجموعة من القادة والمسؤولين وهيئة الأركان.

وفي هذا الحفل، جدد الحاضرون، التزامهم مرة أخرى بالمثل العليا النبيلة للشهداء، والإمام الراحل (رض)، وقائد الامة الشهيد الامام الخامنئي.

وقد وصل جثمان الشهيد العميد ثان مجيد كاظمي، الطيار البطل لطائرة سوخوي 24 المقاتلة الإيرانية، الى ايران صباح اليوم الاربعاء وتم نقله من قاعدة "الشهيد لشكري" الجوية في طهران إلى قاعدة "الشهيد دوران" الجوية في شيراز.

وستُقام مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر للشهيد الطيار العميد ثان مجيد كاظمي يومي الخميس والجمعة في شيراز، بمشاركة شعبية وبحضور مسؤولين وقادة عسكريين.