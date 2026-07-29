وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي
واضاف مخبر: سيادة العراق وقواته المسلحة تمثلان جزءاً من منظومة الردع للأمة الإسلامية.
أكد مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر، ان الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي
واضاف مخبر: سيادة العراق وقواته المسلحة تمثلان جزءاً من منظومة الردع للأمة الإسلامية.
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