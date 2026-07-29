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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:٤١ م

مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي

مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي

أكد مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر، ان الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي

واضاف مخبر: سيادة العراق وقواته المسلحة تمثلان جزءاً من منظومة الردع للأمة الإسلامية.

رمز الخبر 1972700

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