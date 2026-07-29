مخبر: الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي

أكد مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر، ان الاعتداء على السلامة الإقليمية للعراق يجسد السعي إلى تقويض النظام الإقليمي.