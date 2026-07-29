بزشكيان: صمود الشعب الإيراني نموذج فريد في رفض الهيمنة ومواجهة الظلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يمثل إحدى الأولويات الأساسية للحكومة؛ مشددا على أن جميع المناصب والمسؤوليات يجب أن تكون في خدمة الشعب ومعالجة مشاكل مختلف شرائح المجتمع. وأضاف أن الارتقاء بمستوى تعليم الشباب والاهتمام بقطاعي الصحة والعلاج يعدان من أهم الملفات التي ينبغي إيلاؤها عناية خاصة.

ولفت رئيس الجمهورية إلى الأوضاع في المنطقة والبلاد، واعتبر صمود الشعب الإيراني نموذجا فريدا في رفض الهيمنة ومواجهة الظلم؛ مؤكدا أننا نقاتل أعداءنا ونقاومهم حتى لا نخضع للقوة والظلم.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل على القطاعات المختلفة في البلاد وإرساء قدر أكبر من الانسجام بين مختلف الأجهزة الحكومية؛ قائلا: ينبغي للمؤسسات والهيئات التنفيذية تكثيف اجتماعاتها لتعزيز التنسيق والانسجام، بما يسهم في تجنب الخلافات غير المجدية وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال.