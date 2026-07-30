  1. إيران
  2. المجتمع
٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:٠٢ ص

استشهاد مواطنين اثنين في الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم؛ وفقدان شخص ثالث

استشهاد مواطنين اثنين في الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم؛ وفقدان شخص ثالث

أكدت جامعة علوم الطب في محافظة هرمزغان استشهاد مواطنين اثنين في الهجوم الإجرامي الذي شنته أمريكا على جزيرة قشم.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جامعة علوم الطب في هرمزغان أصدرت بياناً حول آخر مستجدات شهداء وجرحى الجريمة الأمريكية في قشم، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يُعلن إلى شعب هرمزغان الشريف أنه في أعقاب الهجوم الذي استهدف وحدة سكنية في مدينة قشم، واستمراراً لعمليات رفع الأنقاض، تم حتى الآن انتشال جثماني اثنين من شهداء هذا الحادث من تحت الأنقاض، وتتواصل جهود فرق الإنقاذ للعثور على الطفل الآخر من هذه العائلة.

وكان قد تم إنقاذ طفلين مصابين (7 و11 عاماً) من تحت الأنقاض في وقت سابق، وتم نقلهما إلى المراكز الطبية.

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن الفرق الطبية، فإن الحالة العامة لهذين الطفلين مستقرة، ولا يوجد خطر يهدد حياتهما.

تتقدم جامعة علوم الطب في هرمزغان بتعازيها إلى أسرة هذا الحادث المفجوعة، وتعلن عن تسخير جميع القدرات العلاجية والإغاثية لرعاية المصابين ودعم عمليات الإغاثة.

سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقاً عبر المصادر الرسمية."

جامعة علوم الطب في هرمزغان

/انتهى/

رمز الخبر 1972705

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات