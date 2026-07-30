استشهاد مواطنين اثنين في الهجوم الأمريكي على جزيرة قشم؛ وفقدان شخص ثالث

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جامعة علوم الطب في هرمزغان أصدرت بياناً حول آخر مستجدات شهداء وجرحى الجريمة الأمريكية في قشم، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يُعلن إلى شعب هرمزغان الشريف أنه في أعقاب الهجوم الذي استهدف وحدة سكنية في مدينة قشم، واستمراراً لعمليات رفع الأنقاض، تم حتى الآن انتشال جثماني اثنين من شهداء هذا الحادث من تحت الأنقاض، وتتواصل جهود فرق الإنقاذ للعثور على الطفل الآخر من هذه العائلة.

وكان قد تم إنقاذ طفلين مصابين (7 و11 عاماً) من تحت الأنقاض في وقت سابق، وتم نقلهما إلى المراكز الطبية.

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن الفرق الطبية، فإن الحالة العامة لهذين الطفلين مستقرة، ولا يوجد خطر يهدد حياتهما.

تتقدم جامعة علوم الطب في هرمزغان بتعازيها إلى أسرة هذا الحادث المفجوعة، وتعلن عن تسخير جميع القدرات العلاجية والإغاثية لرعاية المصابين ودعم عمليات الإغاثة.

سيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقاً عبر المصادر الرسمية."

جامعة علوم الطب في هرمزغان

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