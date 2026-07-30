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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١٢:٤٩ م

باكستان: نسعى لإحياء المفاوضات بين إيران وأمريكا

باكستان: نسعى لإحياء المفاوضات بين إيران وأمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تبذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين الطرفين، مشيراً إلى أن الاتصالات بين إيران وأمريكا بشأن مضيق هرمز وخفض التوترات لا تزال مستمرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الجزيرة" أن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قال: "إن إسلام آباد تبذل كل ما في وسعها لإحياء المفاوضات بين أمريكا وإيران".

وأكد المتحدث أن "المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الوضع في مضيق هرمز وخفض التوترات لا تزال مستمرة".

كما أشار المسؤول الباكستاني إلى أن "إسلام آباد تشجع كلاً من طهران وواشنطن على ضبط النفس والالتزام بالحوار لتنفيذ مذكرة التفاهم".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الباكستانية في وقت كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد في مؤتمره الصحفي الأخير أن إيران لا تجري أي مفاوضات مع أمريكا، وأنها تجري فقط حوارات مع عُمان لإنشاء الترتيبات اللازمة بشأن مضيق هرمز.

/انتهى/

رمز الخبر 1972712

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