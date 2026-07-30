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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٤:١٣ م

عارف: العدو شن حربه على الهوية والحضارة الإيرانية لكنه مُني بهزيمة نكراء

عارف: العدو شن حربه على الهوية والحضارة الإيرانية لكنه مُني بهزيمة نكراء

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية أن العدو شنّ حرباً على الهوية والحضارة الإيرانية، لكنه مني بالهزيمة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس، قال خلال لقائه بمديري وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، ورواد هذا المجال، في معرض تهنئته بتسجيل "الموت" في قائمة التراث العالمي: "إن جزءاً كبيراً من الانتصارات الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى أنشطة قطاعات التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة. إن التراث الثقافي والحضاري الإيراني هو رصيد خالد وأمانة وطنية، وتعد حمايته وإحياؤه والاستفادة الصحيحة منه واجباً وطنياً".

وأشار عارف، في معرض حديثه عن الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، والعقوبات، والحربين المفروضتين الأخيرتين، إلى أن "نظام الهيمنة، رغم كل هذه الإجراءات، لم يتمكن من تحقيق أهدافه، وأفشل محاولته الأخيرة أيضاً بفرض الحربين الأخيرتين على إيران. ووفقاً لعارف، خرجت البلاد منتصرة في هذه المعارك، لأن التراث الثقافي والحضاري أصبح الركيزة الأساسية للتماسك الوطني، وتوحد جميع الناس حول محور إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1972716

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