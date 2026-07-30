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٣٠‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٣٠ م

بيان رقم 56

تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية للعدو

تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية للعدو

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في البيان رقم 56، عن قصف وتدمير حظيرتين للطائرات المسيرة، وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية في قاعدة علي السالم.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني الشريف والعظيم، مضت 150 ليلة متتالية وأنتم تواصلون تجمعاتكم دون انقطاع في جميع أنحاء إيران الإسلامية، مطالبين بالانتقام لدماء القائد الشهيد، وطرد المعتدين الأمريكيين من المنطقة. وبالتزامن معكم، يواصل أبناؤكم في القوات الجوفضائية والقوات البرية التابعة للحرس الثوري، في الميدان، معركتهم مع العدو المعتدي بقوة وشجاعة.

صباح اليوم، في استمرار لعملية نصر 2 ومعاقبة المعتدي، وبشن هجوم على القاعدة الجوية الأمريكية في علي السالم، تم إحراق وتدمير حظيرتين للطائرات المسيرة، وخزان وقود للطائرات والمروحيات العسكرية.

على شعب الكويت المسلم أن يعلم أن معاقبة المعتدي ستستمر حتى إنهاء نهب ثروات وموارد المسلمين، وطرد المحتلين والنهّابين الأمريكيين من المنطقة."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/

رمز الخبر 1972719

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