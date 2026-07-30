عراقجي: أي طرف يشارك في ارتكاب الهجوم على إيران، عليه أن يتحمل تبعاته

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شرح خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية، فليسا بتروفا، آخر التطورات المتعلقة بالمنطقة، واستمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجراءات الأمريكية المثيرة للتوتر في منطقة غرب آسيا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إن موافقة الحكومة البلغارية على طلب أمريكا لنشر طائراتها العسكرية في قاعدة 'بازمر' الجوية لدعم العمليات العسكرية، هي من وجهة نظرنا مدانة وغير مقبولة، وتتعارض مع العلاقات التقليدية والودية بين البلدين، ومن المناسب أن تعيد الحكومة البلغارية النظر في قرارها بشكل عاجل".

واستشهد السيد عباس عراقجي بالمادة 3 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، وقال: "إن وضع أراضي دولة ما تحت تصرف دولة أخرى بهدف ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، هو مثال على عمل عدواني".

واختتم وزير الخارجية الإيراني كلمته بالتذكير بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في دفاعها عن مصالحها وأمنها الوطني، لن تتردد في مواجهة أي اعتداء أو عمل عدائي"، وأضاف: "بالتأكيد، أي طرف يشارك بأي شكل من الأشكال في شن هجوم عسكري على إيران، يجب أن يتحمل مسؤولية تبعاته".

وخلال هذا الحوار، أشارت وزيرة خارجية بلغاريا، في معرض تذكيرها بتاريخ العلاقات الجيدة بين البلدين، إلى أن بلغاريا لا تنوي المشاركة في الحرب، وأكدت دعمها للدبلوماسية وخفض التوتر في المنطقة.

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