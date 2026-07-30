لماذا تمتنعون عن تسمية الفاعلين الرئيسيين للإبادة الجماعية وجرائم الحرب؟

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، موجهاً رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتساءل فيها عن سبب امتناعه عن تسمية الولايات المتحدة وإسرائيل كجانيين رئيسيين، على الرغم من إشارته في تصريحاته إلى "الانتهاكات المقلقة للقانون الدولي وانتشار الإفلات من العقاب".

وتابع بقائي قوله في منشور له: "لقد قلتم، أيها السيد الأمين العام، في 23 يوليو 2026: 'نشهد تجاهلاً مقلقاً للقانون الدولي؛ والإفلات من العقاب في ازدياد؛ والانتهاكات تبقى دون رد، وكل انتهاك يبقى دون رد يصبح سابقة للانتهاك التالي؛ الثقة تتآكل، ويصبح التوصل إلى اتفاقات قائمة على التفاوض والحفاظ عليها أكثر صعوبة يوماً بعد يوم؛ وعندما يفضل الأطراف الحلول العسكرية على الحلول القائمة على التفاوض، يدفع المدنيون أثقل ثمن لذلك؛ ونحن نرى هذا الوضع بوضوح في الشرق الأوسط، وهو وضع يحمل تداعيات مدمرة للمنطقة والعالم بأسره؛ هذه المنطقة تُسحب نحو دوامة من المواجهة تتسع يوماً بعد يوم'."

وتابع بقائي: "كلامكم صحيح تماماً، أيها السيد الأمين العام. ولكن لماذا لا تقولون الحقيقة صراحة؟ لماذا تمتنعون عن تسمية الجانيين الرئيسيين، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل؟ لماذا تتجنبون إدانة أولئك الذين منحوا الإفلات الكامل من العقاب لمرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان؟

لقد حان الوقت لتحمل مسؤوليتكم، والتحرك لمنع الأمم المتحدة ونظامها المعياري من مصير عصبة الأمم."

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