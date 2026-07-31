عراقجي يحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف عراقجي: "علينا جميعاً أن نكون يقظين إزاء مؤامرات إسرائيل وعمليات 'الراية الكاذبة' (العمليات المنسوبة زوراً)، التي تهدف إلى إضعاف السلام الإقليمي. هذا التهديد هو أمر مشترك ومرعب، وهو يستهدف تضامن المسلمين".

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