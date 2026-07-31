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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٨:١٨ ص

عراقجي يحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة

عراقجي يحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة

كتب وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، على حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "مصر صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمنها يحظى بأعلى درجات الأهمية بالنسبة لنا".

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف عراقجي: "علينا جميعاً أن نكون يقظين إزاء مؤامرات إسرائيل وعمليات 'الراية الكاذبة' (العمليات المنسوبة زوراً)، التي تهدف إلى إضعاف السلام الإقليمي. هذا التهديد هو أمر مشترك ومرعب، وهو يستهدف تضامن المسلمين".

/انتهى/

رمز الخبر 1972724

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