عراقجي يحذر من عمليات "الراية الكاذبة" الإسرائيلية في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف عراقجي: "علينا جميعاً أن نكون يقظين إزاء مؤامرات إسرائيل وعمليات 'الراية الكاذبة' (العمليات المنسوبة زوراً)، التي تهدف إلى إضعاف السلام الإقليمي. هذا التهديد هو أمر مشترك ومرعب، وهو يستهدف تضامن المسلمين".
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كتب وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، على حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "مصر صديق وشريك مهم في المنطقة، وأمنها يحظى بأعلى درجات الأهمية بالنسبة لنا".
أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف عراقجي: "علينا جميعاً أن نكون يقظين إزاء مؤامرات إسرائيل وعمليات 'الراية الكاذبة' (العمليات المنسوبة زوراً)، التي تهدف إلى إضعاف السلام الإقليمي. هذا التهديد هو أمر مشترك ومرعب، وهو يستهدف تضامن المسلمين".
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