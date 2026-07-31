الحرس الثوري الإيراني: إصابة ناقلتي نفط مخالفتين وإيقافهما

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني الأبي والصانع للتاريخ، تواصل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، مع استمرارها في ممارسة السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، حراسة أمانتكم، أيها الشعب المؤمن واليقظ لإيران الإسلامية.

في الساعات الأولى من اليوم، تعرضت ناقلتي نفط مخالفتين، وقعتا تحت تأثير إغراءات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وظنتا أنه يمكنهما التحرك عبر الممر غير المعلن، وتحت غطاء جوي من الجيش الأمريكي القاتل للأطفال والإرهابي، متجاهلتين تحذيراتنا، في الممر غير الآمن وغير القانوني، لمحاولة عبور مضيق هرمز، وقد أُصيبتا وأُوقفتا، بينما غيرت 4 ناقلات أخرى مسارها بسرعة وعادت إلى مواقعها.

الليلة الماضية، رداً على البيان الكاذب لسنتكوم، أبلغنا جميع مالكي شركات الشحن والتأمين بأن لا يلتفتوا إلى بيانات سنتكوم، وأن يسألوا أولئك الذين وقعوا في الفخ وتعرضوا للحوادث.

تحذر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري مرة أخرى، من أن التدخلات والأوامر غير القانونية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال للسفن في المنطقة، لن تبقى دون رد."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/