إيران تنضم إلى المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سفير إيران في الصين، وبصفته ممثلاً عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قام بتوقيع وثيقة تأسيس المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي، مسجلاً بذلك اسم إيران في عداد الدول الأعضاء في هذه المنظمة المنشأة حديثاً.

وقال عبد الرضا رحماني فضلي، بعد توقيعه للوثيقة، خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الصيني، ليو بين، في معرض تأكيده على أهمية دور التعاون متعدد الأطراف في تشكيل مستقبل التقنيات المتقدمة: "إن إيران مستعدة للمشاركة الفاعلة في مسار التطوير العلمي والبحثي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي، وكذلك في إنشاء آليات دولية للاستخدام العادل لهذه التقنية".

وأكد سفير إيران في بكين أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمشاركتها في هذه المبادرة الدولية وانضمامها إلى الدول المؤسسة، تواصل نهجها القائم على المشاركة البناءة في مجال التقنيات الحديثة، واستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في سبيل التنمية المستدامة وتقدم المجتمعات".

يُذكر أن المنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي (WAICO) تأسست في 17 يوليو 2026 ، بمبادرة من الصين، وعلى هامش "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026" في مدينة شنغهاي. ووفقاً لهذه الوثيقة، فإن المنظمة هي منظمة حكومية دولية مستقلة، يقع مقرها في شنغهاي، وتسعى إلى تحقيق أهداف مثل تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقوية الحوكمة العالمية لهذه التقنية، وضمان تطويرها بشكل صحي وآمن وعادل.

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