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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٥:٥٧ م

الكويت تعترف باستهداف البنى التحتية العسكرية في البلاد

الكويت تعترف باستهداف البنى التحتية العسكرية في البلاد

أعلن الجيش الكويتي، في بيان صادر عنه، أنه منذ فجر اليوم تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة داخل أجوائه الإقليمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أن الجيش الكويتي أصدر بياناً أكد فيه تعرّض البلاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لهجمات بطائرات دون طيار داخل مجالها الجوي.

وادعت الكويت، كعادتها، أنها تصدّت لتلك الهجمات.

كما اعترف الجيش الكويتي أن الهجمات التي نُفّذت من جهة إيران استهدفت البنى التحتية الحيوية والعسكرية داخل الأراضي الكويتية.

وبحسب وكالة مهر، فإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية شنّ، صباح اليوم، هجوماً بطائرات مسيّرة انتحارية على المراكز الاستراتيجية للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة أحمد الجابر الكويتية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972735

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