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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٣٧ ص

عراقجي لنظيره الهندي: نكث اميركا بوعودها واستمرار عدوانها على إيران هو سبب انعدام الامن في المنطقة

عراقجي لنظيره الهندي: نكث اميركا بوعودها واستمرار عدوانها على إيران هو سبب انعدام الامن في المنطقة

ناقش وزيرا خارجية إيران والهند العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية خلال محادثة هاتفية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية مساء الجمعة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال شرحه لآخر التطورات في المنطقة ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن نكث اميركا بوعودها واستمرار عدوانها العسكري على إيران، بما في ذلك الحصار البحري والهجمات على السفن التجارية الإيرانية، هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة ومضيق هرمز، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة المعتدين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي، عن قلقه إزاء الوضع الراهن في المنطقة وتداعياته على الدول الأخرى، مؤكدًا استعداد الهند للمساعدة في تخفيف حدة التوتر.

كما تحدث عراقجي هاتفيًا مع نظيره البريطاني، إد ميليباند، يوم الجمعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1972742
جواد ماستری فراهانی

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