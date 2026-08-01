مشاركة السعودية في العدوان الأمريكي على العراق محرّمة شرعًا ومن أبرز صور مظاهرة الكفار على المسليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت الدار، في بيان بعنوان «في تحريم مشاركة السعودية مع أمريكا في ضرب العراق وقتل المسلمين»، أن السعودية شاركت، بالتنسيق المباشر مع الولايات المتحدة، في شن غارات جوية على العراق، أسفرت – بحسب البيان – عن مقتل عشرات المسلمين، بينهم مدنيون ونساء وأطفال في المناطق المستهدفة.

وأضاف البيان أن «هذا الفعل ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو جريمة شرعية ظاهرة، إذ إن دولة مسلمة تحالفت مع دولة غير مسلمة وشاركتها في قتل أبناء الأمة وسفك دمائهم».

الحكم الشرعي

وشددت الدار على أن «مشاركة أي دولة مسلمة مع دولة غير مسلمة في قتال المسلمين وقتلهم محرّمة قطعًا، وهي من أعظم صور مظاهرة الكفار على المؤمنين، ومن أشد أنواع التولي المحرّم».

الاستدلال بالقرآن الكريم

واستند البيان إلى عدد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى:

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93].

وكذلك قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51].

وقوله سبحانه:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141].

الاستشهاد بأقوال العلماء

كما أورد البيان أقوال عدد من علماء أهل السنة، من بينهم:

الإمام الشافعي: «لا يجوز لأهل العدل أن يستعينوا بالمشركين على المسلمين، ولا نجعل لمن خالف دين الله ذريعة لقتل أهل دين الله».

الإمام محمد بن علي الشوكاني: «الاستعانة بالكفار على قتال المسلمين تعاضدٌ للكفر مع الإسلام ضد الإسلام، وقبحه معلوم».

الشيخ عبد العزيز بن باز: «مظاهرة المشركين على المسلمين ردة عن الإسلام بإجماع من يُعتدّ به من أهل العلم».

ختام البيان

وفي ختام البيان، أكدت دار محراب الأزهر أن تحالف السعودية مع الولايات المتحدة ومشاركتها في الهجوم على العراق وقتل المسلمين «عمل محرّم شرعًا»، مضيفة أن «من رضي بهذا الفعل أو أعان عليه أو دافع عنه فقد وقع في أمر خطير، ولا عذر لمن يسلّط الكفار على دماء المسلمين أو يشارك في سفكها».

واختتمت الدار بيانها بإعلان البراءة من هذا الفعل، والدعاء بأن يحفظ الله دماء المسلمين، وأن ينتقم ممن أعان على قتلهم، وأن يرد كيد الكافرين والمنافقين في نحورهم.

انتهى