اللواء عبداللهي: على الدول الإسلامية إعادة النظر في تعاونها مع أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في رسالة: أي دولة تتخذ من أمريكا، المجرمة والمعتدية، درعًا واقيًا، ستُحرق في نار الحرب.

فيما يلي النص الكامل لرسالة اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الانبياء المركزي:

تسلك أمريكا بخطى حثيثة مسار التحريض الواسع النطاق في حرب إقليمية. هذا النهج هو نتاج استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع والهيمنة غير الشرعية في المنطقة بأسرها.

في الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية، أثبتت أمريكا المجرمة أنها لن تتوانى عن ارتكاب أي شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين لتحقيق أهدافها وغاياتها الخبيثة.

ينبغي أن تعلم الدول الإسلامية في المنطقة أن الولايات المتحدة، باستغلالها لرؤوس أموالها وثرواتها وبنيتها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، تستخدمها كدرع دفاعي لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه تعزز آلة الحرب وأمن الكيان الصهيوني الإرهابي القاتل للأطفال.

لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء الوطن البواسل في القوات المسلحة وجبهة المقاومة أن موازين القوى في المنطقة لم تعد تسير وفق المعايير السابقة، وأن الولايات المتحدة عاجزة عن تحقيق أهدافها العدوانية وغير الشرعية.

أدت الاستراتيجيات المُتبعة ضد إيران الإسلامية إلى دفع الجيش الأمريكي المُتهالك والكيان الصهيوني المُزيّف إلى شنّ حربٍ دمويةٍ شريرةٍ من وراء أسوار الدول الإسلامية، وفرض ثمن الحرب على حكومات المنطقة.

من الواضح جلياً أن على الدول الإسلامية أن تراقب جرائم الولايات المتحدة بحذرٍ وتُعيد النظر في تعاونها وتحالفها معها؛ وإلا فإن أي دولةٍ تتخذ من أمريكا المُجرمة والمُعتدية درعاً واقياً ستُحرق في نار الحرب.

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