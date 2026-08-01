عراقجي يؤكد على تطوير العلاقات الايرانية الاثيوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية " عباس عراقجي"، استقبل اليوم السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى إثيوبيا "علي أكبر رضائي".

وخلال هذا اللقاء، قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقريرًا عن سير أنشطة السفارة في أديس أبابا، واستعرض آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات المتعلقة بمجال مهامه، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات المخطط لها لتعميق التعاون بين البلدين.

من جانبه، أشار وزير الخارجية، إلى المكانة الستراتيجية لقارة إفريقيا في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعلاقات التاريخية والمتنامية بين طهران وأديس أبابا، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك اطار مجموعة البريكس.