وزير الدفاع الايراني: يجب أن تتحرك الصناعات الدفاعية بوتيرة أسرع من احتياجات ميدان المعركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن العميد "ابن الرضا" استعرض، اليوم السبت، خلال لقائه مع نخبة من علماء الصناعات الدفاعية للبلاد، متطلبات الحروب المستقبلية، مشددا على ضرورة تطوير التقنيات الفضائية، وتعزيز التفوق الاستخباراتي، وترسيخ اقتصاد الدفاع، وزيادة قدرة البنى التحتية الصناعية على الصمود.

ولفت وزير الدفاع الايراني بالوكالة إلى بعض التحليلات بشأن الوضع الستراتيجي لأمريكا في المنطقة، قائلا: قد يتحدث كثير من المحللين اليوم عن حالة التخبط التي يعيشها العدو، ووصوله إلى طريق مسدود، وتقلص خياراته نتيجة نجاح قواتنا المسلحة وإخفاقه في تحقيق أهدافه، إلا أن هذه التحليلات يجب ألا تكون سببا للغفلة أو التراخي.

وأكد أن الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتواصل مسيرة تقدمها وابتكارها وجاهزيتها بوتيرة أسرع من ذي قبل وأن نكون كل يوم أكثر استعدادا وذكاءً وقوة من ذي قبل.

وأكد العميد "ابن الرضا" أن جانبا مهما من حروب اليوم والمستقبل يتمثل في الحروب القائمة على الفضاء، مبينا أن التقنيات الفضائية لم تعد ميزة ثانوية، بل أصبحت عنصرا حاسما في مجالات التوجيه والملاحة والاستطلاع والقيادة والسيطرة، سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية، وأن الدولة التي تمتلك التفوق في هذا المجال ستكون صاحبة اليد العليا في ميدان المعركة.

وأشار وزير الدفاع بالوكالة إلى التفوق الاستخباراتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا إياه الركيزة الأساسية لنجاح العمليات العسكرية، وأضاف أن تطوير التقنيات التي تعزز قدرات الاستطلاع والرصد والإدراك اللحظي لساحة المعركة يجب أن يحتل أولوية في الصناعات الدفاعية، لأن التفوق العملياتي يتشكل في ميدان المعلومات وفهم البيئة العملياتية قبل إطلاق أول رصاصة.

وأوضح مفهوم اقتصاد الدفاع، قائلا: إن أحد مؤشرات القوة في الحروب المستقبلية يتمثل في القدرة على إنتاج القوة القتالية بأقل تكلفة ممكنة، وأكد أن مهمة الصناعات الدفاعية تكمن في توفير معدات فعالة ومنخفضة الكلفة وسريعة الإنتاج وقابلة للتصنيع بالحجم الذي تحتاجه القوات المسلحة، بالاعتماد على القدرات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، والتصاميم المبتكرة.

واردفوزير الدفاع الايراني بالوكالة: كما نعتمد أسلوب الحرب غير المتكافئة في ميدان القتال، ينبغي أن يكون اقتصاد الحرب أيضا غير متكافئ وذكيا وعالي الكفاءة.

وختم العميد "ابن الرضا" تصريحاته مؤكدا أن نقل التقنيات الدفاعية إلى مختلف القطاعات الوطنية يعد من متطلبات التنمية الوطنية، مبينا أن كل تقنية تطوّر في الصناعات الدفاعية ينبغي أن تسهم، إلى جانب تعزيز القدرة الردعية، في دفع عجلة التقدم في قطاعات الصناعة، والنقل، والطاقة، والاتصالات، وسائر المجالات الستراتيجية في البلاد، معتبرا أن هذا التكامل يمثل إحدى المزايا الرئيسية للصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.