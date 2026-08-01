رئيس الجمهورية يعلن ثلاثة قرارات ستراتيجية لتعزيز دور الجامعات في التنمية والحوكمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه خلال اجتماع مع رؤساء جامعات الدرجة الأولى في البلاد، حيث شدد الرئيس "بزشكيان" على ضرورة تحويل الجامعات إلى مؤسسات تُعنى بحل المشكلات، وتعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي، وإزالة العقبات التي تعيق هذا التعاون.

وأوضح أن الحكومة تعتزم إسناد إدارة عدد من الشركات الحكومية الخاسرة إلى الجامعات ضمن أطر محددة، بما يسهم في رفع كفاءتها، وربط التعليم الجامعي بالواقع العملي، وتوفير موارد إضافية لتحسين أوضاع الجامعات وأعضاء هيئاتها التدريسية.

كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية توسيع مشاركة الجامعات في صنع القرار والإصلاح الإداري، وتعزيز دورها في رفع الإنتاجية، ومكافحة الفساد عبر تطوير أنظمة قائمة على البيانات، إلى جانب مراجعة سياسات التعليم العالي، ودعم الجامعات المتميزة في مختلف أنحاء البلاد، مع تعزيز البنية التحتية العلمية وفق متطلبات الدفاع المدني.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ثلاثة محاور رئيسية تمثل قرارات وأولويات مشتركة بين الحكومة والجامعات، وهي: إعداد آليات عملية لتحسين رفاه ومعيشة أعضاء الهيئات التدريسية، ومشاركة الجامعات في إصلاح الشركات الحكومية الخاسرة ورفع إنتاجيتها، وتوفير التمويل الحكومي لتطوير المختبرات الجامعية وتجهيزها.