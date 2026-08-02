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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:٠٣ ص

نيويورك تايمز: حلفاء واشنطن قلقون من هزيمة استراتيجية أمام إيران

نيويورك تايمز: حلفاء واشنطن قلقون من هزيمة استراتيجية أمام إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حلفاء الولايات المتحدة يبدون قلقاً متزايداً من أن تنتهي المواجهة مع إيران إلى هزيمة استراتيجية، في ظل عدم تحقيق أهداف واشنطن، واستمرار التحديات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حلفاء الولايات المتحدة يخشون أن تتحول المواجهة مع إيران إلى هزيمة استراتيجية، الأمر الذي قد يكشف عن نقاط ضعف تستفيد منها كل من روسيا والصين لتعزيز نفوذهما على الساحة الدولية.

وبحسب التقرير، فإن حلفاء واشنطن يعترفون بأن الأهداف التي سعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال التصعيد ضد إيران لم تتحقق حتى الآن، في وقت يواجه فيه الجيش الأمريكي نقصاً متزايداً في مخزوناته من الأسلحة والذخائر.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الحلفاء يقرّون أيضاً بأن المواجهة الأخيرة أضعفت كلاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الطرفين يتبادلان مسؤولية هذا الوضع.

ولفت التقرير إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة ما تزال تشكل تهديداً مستمراً للقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في أنحاء المنطقة، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن تداعيات أي تصعيد جديد.

رمز الخبر 1972771
محمدرضا غفاری

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