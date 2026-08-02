اللجنة الثقافية لزيارة الأربعين في ايران تُقيم 700 فعالية ثقافية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد محمد موجاني، رئيس مجلس الأنشطة القرآنية التابع للجنة الثقافية والتعليمية في مقر زيارة الأربعين في ايران: "بعد أسبوع من انطلاق فعاليات قافلة الإمام الرضا (عليه السلام) القرآنية في العراق، أُقيم أكثر من 700 فعالية قرآنية، شملت جلسات تلاوة القرآن الكريم، ولقاءات مع الناس، وخطبًا ومحاضرات ألقاها دعاة القرآن حول الآيات المحورية لفعاليات الأربعين لهذا العام، وهي سورة الفتح، وآيات الجهاد والاستشهاد والمقاومة، التي ورد ذكرها في خطة العمل بالآيات. وقد نُظِّمت هذه الفعاليات من قِبَل 30 داعية أُرسِلوا في هذه الرحلة الروحية بالتنسيق مع مكتب الدعاية في حوزة قم".

وأضاف: تضم المجموعة الأولى من هذه القافلة عشرين قارئًا غادروا إلى العراق في 23 أغسطس، ثم غادروا النجف إلى طهران. أما المجموعة الثانية، التي تضم عشرين قارئًا دوليًا آخر من بلادنا وفرقًا للإنشاد والتسبيح، فقد دخلت العراق وواصلت برامجها القرآنية، وستستمر في تقديمها في كربلاء حتى ليلة الأربعين.

وتابع موجاني: هذا العام، وتماشيًا مع السياسات التي أعلنتها اللجنة الثقافية والتعليمية بالقيادة المركزية للأربعين، وبمشاركة دار القرآن للإمام الحسين (عليه السلام)، عُقدت لقاءات قرآنية مشتركة بين القراء الإيرانيين والعراقيين في دارالقرآن التابعة للعتبة الحسينية(ع) وفي أماكن أخرى تابعة للمرقد. وسيُختتم البرنامج القرآني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين في خيمة سيد الشهداء (عليه السلام)، وسيتم الاحتفال بأنشطة القراء وفرق الإنشاد والتسبيح.

وتابع قارئ القرآن: في الأسبوع الماضي، أنتجت قافلة القرآن للإمام الرضا (عليه السلام) حوالي 30 منتجاً إعلامياً، تم بثها على شبكات سيما المختلفة، مثل شبكة القرآن ومعارف سيما، والقناة الثانية، وشبكة نسيم، وستستمر عملية الإنتاج حتى نهاية أنشطة قافلة القرآن.

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