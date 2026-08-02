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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٦:١٠ م

تتويج اللاعب الايراني "سلمان زاده" بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة آسيا للهوكي

تتويج اللاعب الايراني "سلمان زاده" بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة آسيا للهوكي

توج لاعب المنتخب الإيراني"محمد حسين سلمان زاده" بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة آسيا للهوكي الميداني لفئة الناشئين تحت 18 عاماً.

توج لاعب المنتخب الإيراني"محمد حسين سلمان زاده" بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة آسيا للهوكي الميداني لفئة الناشئين تحت 18 عاماً.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أنه بعد أيام من اختتام بطولة آسيا للهوكي الميداني لفئة الناشئين تحت 18 عاماً، أعلن الاتحاد الآسيوي للهوكي رسمياً قائمة أفضل اللاعبين في البطولة، عقب تقييم إحصائي وفني شامل لأداء اللاعبين.

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي للهوكي، فقد نال سلمان زاده، حارس مرمى المنتخب الإيراني، لقب أفضل حارس مرمى في البطولة، بعد الأداء المتميز الذي قدمه خلال المنافسات.

ولعب سلمان زاده دوراً بارزاً في الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الإيراني، إذ أحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ الهوكي الميداني الإيراني، محتلاالمركز الثالث على مستوى آسيا من دون أي خسارة، ليضمن بذلك التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1972779
جواد ماستری فراهانی

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