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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٩:٢٦ م

عراقجي: المباحثات بين إيران وسلطنة عمان تقترب من مراحلها النهائية

عراقجي: المباحثات بين إيران وسلطنة عمان تقترب من مراحلها النهائية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، أن المباحثات بين إيران وسلطنة عمان تقترب من مراحلها النهائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، أعلن أن المباحثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تسير في طريق الحسم، وتمر حالياً بمراحلها الأخيرة والنهائية.

جاء ذلك خلال تقرير قدمه عراقجي في مستهل اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، استعرض فيه آخر مستجدات ومسار تقدم المحادثات الثنائية بين البلدين.

عراقجي لباكستان: إيران مستعدة لرد حاسم على أي اعتداء أمريكي.


/انتهى/

رمز الخبر 1972784
جواد ماستری فراهانی

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