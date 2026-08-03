وزير الدفاع الايراني: ينبغي للدول الإسلامية منع الكيان الصهيوني من إثارة التوتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض اللواء سيد مجيد بن الرضا، وزير الدفاع الايراني بالوكالة، آخر التطورات في المنطقة، وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، واستراتيجيات تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وفي إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، صرّح وزير الدفاع بالوكالة قائلاً: "وقّعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاتفاق بهدف المساعدة في استعادة الاستقرار في المنطقة، وبناءً على طلب الدول الصديقة والمجاورة، ولكن نظراً لتاريخ أمريكا الطويل في نقض وعودها، فإنها لا تثق بالطرف الآخر، وسترد القوات المسلحة الإيرانية، مع الحفاظ على جاهزيتها الكاملة، بشكل مناسب على أي انتهاك للاتفاق".

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وسوريا وإيران، صرّح قائلاً: "لقد أدّى الدعم الأمريكي إلى استمرار وجود هذا الكيان وغطرسته، ويجب على الدول الإسلامية منع استمرار سياساته المُؤجّجة للتوتر من خلال وحدة وتماسك عمليين".

في إشارة إلى اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشكيل تحالف أمني للعالم الإسلامي بمشاركة دول مثل إيران وتركيا وباكستان والسعودية ومصر ودول إسلامية أخرى، قال اللواء ابن الرضا: "أظهرت الحرب الأخيرة أن أمن المنطقة يجب أن تضمنه دول المنطقة نفسها، وأن وجود قوى أجنبية لا يُسهم في تحقيق الأمن فحسب، بل يزيد من انعدام الثقة والغموض وانعدام الأمن".

وحذر من خطط الكيان الصهيوني لإنشاء ما يُسمى "مناطق أمنية" في سوريا ولبنان، معتبراً هذه الإجراءات مقدمة لتوسع الأزمة في المنطقة، وأضاف: "إن التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين حول فتح جبهة جديدة ضد حزب الله في لبنان قد تُعرّض المنطقة بأسرها لمخاطر أمنية جديدة".

وأكد وزير الدفاع بالوكالة، مشدداً على ضرورة إدارة أمن الخليج الفارسي من قِبل دول المنطقة، أن الأمن شأن داخلي، وأن الاعتماد على قوى خارجية لا يُمكن أن يُحقق أمناً مستداماً.

وتابع قائلاً إن تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية والأمنية بين طهران وأنقرة يُعدّ عاملاً في تعزيز الأمن الجماعي للمنطقة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد لمواصلة المشاورات المشتركة مع تركيا ودول المنطقة الأخرى لوضع ترتيبات أمنية جديدة ومستدامة.

وفي هذه المكالمة الهاتفية، أعرب وزير الدفاع التركي عن تعازيه في استشهاد قائد الثورة الاسلامية والقادة العسكريين والضحايا الأبرياء، ولا سيما شهداء ميناب، مؤكداً دعم أنقرة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ومواصلة المسار الدبلوماسي.

وأكد أن الأمن الإقليمي لا يُمكن ضمانه إلا من خلال الحوار والتعاون ومشاركة دول المنطقة، قائلاً: "تدعم تركيا الحفاظ على وحدة أراضي الدول المجاورة، وهي على استعداد لتوسيع تعاونها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والقضايا الإقليمية".

كما شدد وزير الدفاع التركي على أن التعاون والتكامل الإقليميين هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وأكد أن أنقرة ستدعم أي مبادرة تُسهم في خفض التوترات ومكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.

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