روسيا: إمكانية استخدام السلاح النووي للدفاع عن حلفاء موسكو مطروحة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة آر تي أن فيكتور فاسيلييف ممثل روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أعلن أن استراتيجية الأمن الجماعي والعقيدة العسكرية الروسية تجيزان استخدام السلاح النووي للدفاع عن حلفاء روسيا.

وأضاف أن الوثائق المصدق عليها تنص بوضوح على استخدام هذا النوع من الأسلحة في ظروف محددة، ومن بينها الدفاع عن الحلفاء في حال تعرضهم للهجوم.

كما أوضح الممثل الروسي أن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي يدرج في قائمة التحديات والتهديدات مسائل من قبيل ازدياد عدد الدول التي تمتلك قدرات نووية عسكرية، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعداً في التوترات المتعلقة بالمسائل النووية. فقد أعلن إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية أن بلاده دخلت مرحلة ردع نووي متقدم، وتعهد بزيادة عدد الرؤوس النووية في إطار العقيدة الجديدة، كما طرح إمكانية مشاركة حلفاء فرنسا في المناورات المشتركة.

كذلك وافق البرلمان الفنلندي في شهر يونيو على إلغاء حظر استيراد وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية في البلاد.

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