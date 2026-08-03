قائد الشرطة الايرانية: أكثر من مليون زائر ايراني لا يزالون في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارة لمعبر شلمجة الحدودي، قال العميد أحمد رضا رادان، مشيرًا إلى آخر إحصائيات حركة زوار الأربعين: "حتى الآن، غادر نحو 3.26 مليون زائر ايراني البلاد للمشاركة في مراسم الأربعين".

وأضاف: "من هذا العدد، عاد نحو 2.2 مليون إلى البلاد حتى الآن، ولا يزال أكثر من مليون زائر في العراق؛ لذا، سنشهد ذروة موجة عودة الزوار إلى البلاد خلال اليومين القادمين".

صرّح قائد الشرطة، داعياً الزوار إلى تنظيم حركة المرور على حدود البلاد، قائلاً: "نطلب من الزوار مراعاة جميع الحدود المفتوحة عند عودتهم، وعدم الاقتصار على حدود واحدة أو اثنتين فقط. فالتوزيع المتوازن لحركة المرور على الحدود يُتيح تقديم خدمات أفضل ويُخفف الازدحام.

وفي إشارة إلى الوضع الأمني خلال مراسم الأربعين، قال العميد رادان: "لحسن الحظ، وبفضل التعاون والتنسيق بين مسؤولي البلدين، ساد الأمن في إيران والعراق هذا العام، وسافر الزوار بأمان تام".

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