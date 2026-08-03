خليل الحية وبزشكيان يبحثان تطورات القضية الفلسطينية ويؤكدان مواصلة التنسيق والدعم

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن الرئيس الإيراني استحضر في مستهل الاتصال ذكرى اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية، مع مرور ذكراها، مؤكدا وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته، ومواصلة تقديم الدعم والإسناد له رغم ما تتعرض له بلاده من اعتداءات.

وأكد بزشكيان، بحسب الحركة، دعم بلاده لخيارات الشعب الفلسطيني، قائلا: “نحن معكم، وداعمون لكم في كل ما تتخذونه من إجراءات، رغم ما نمر به من اعتداءات”.

وقدم الرئيس الإيراني التهنئة لخليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، معربا عن اعتزازه باستمرار التواصل المباشر بين الجانبين.

وشدد بزشكيان على أهمية التوافق والتنسيق بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الحية عن تقديره لاتصال الرئيس الإيراني، مثمنا ما وصفه بالموقف الإيراني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.

واستعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آخر التطورات السياسية المرتبطة بملف المفاوضات، إلى جانب مجمل الأوضاع الميدانية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأكد الحية تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، ومواصلة استخدام جميع الوسائل والسبل المشروعة لتحقيقها، كما استحضر الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في مختلف الساحات.

وشدد بزشكيان على أهمية التوافق والتنسيق بين مختلف مكونات الأمة الإسلامية، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب الحية عن تقديره لاتصال الرئيس الإيراني، مثمنا ما وصفه بالموقف الإيراني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.

واستعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آخر التطورات السياسية المرتبطة بملف المفاوضات، إلى جانب مجمل الأوضاع الميدانية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأكد الحية تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، ومواصلة استخدام جميع الوسائل والسبل المشروعة لتحقيقها، كما استحضر الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في مختلف الساحات.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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