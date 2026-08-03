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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٧:٤١ م

استعراض التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية العماني

استعراض التطورات الإقليمية في اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية العماني

أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان اتصالاً هاتفياً استعرضا خلاله التطورات الإقليمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي والسيد بدر البوسعيدي، وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، أجريا مساء اليوم اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء حول آخر التطورات الإقليمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972810

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